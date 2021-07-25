Горняк22: 20 смертей: хроника COVID-19 в Алтайском крае

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали 276 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 103 пациента. Смертей — 20.

На 24 июля лечатся в инфекционных госпиталях от коронавируса 3 224 человека и 636 пациентов от похожей вирусной пневмонии. В тяжелом состоянии 792 человека, из них на ИВЛ – 223.

На амбулаторном наблюдении находятся 70 человек с бессимптомным течением ковида. Еще 715 человек с вирусной пневмонией долечиваются дома.

Минздравом края развернуто 4 670 коек, к кислороду имеют подключение 3486, к ИВЛ – 328. В резерве 810 коек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в крае достигло 60 185 человек. Из них 14 810 случаев – у больных внебольничной пневмонией, 37 107 – у заболевших ОРВИ, 8 268 – у «бессимптомников». За все время выздоровело 48 436 человек. Умерло 3 806 человек.

Всего в регион поступило 524 141 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции.

На утро 24 июля прививку ставят 455 069 человек, в том числе: 117 918 человек получили первый компонент вакцины. 337 151 человек привиты полностью (поставили оба компонента).

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Алтайская правда