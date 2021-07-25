Горняк22: Минздрав представил обновления в рекомендациях о вакцинации. И они касаются беременных женщин и онкобольных

Минздрав РФ доработал и обновил методические рекомендации по вакцинации взрослого населения. Изменения коснулись будущих мам и больных онкологией.

Рекомендации Министерства доработаны с учётом опыта применения прививок против коронавируса к беременным женщинам и больным онкологией. В них отмечают, что вакцины, исходя из известных данных, не представляют опасность для беременных женщин или плода. К беременным, имеющим риск развития тяжелого течения COVID-19, относят женщин с ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, заболеваниями печени. При этом ожирение увеличивает такие риски в 2,3 раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Минздрава РФ.

«Применять вакцину Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Т. е. целесообразно проведение вакцинации в группе риска тяжелого течения COVID-19 с 22 недель беременности», — говорится в тексте документа.

Такжен вакцинация »Спутником V» без ограничений рекомендована пациентам с онкологическими заболеваниями, только если они завершили курс противоопухолевого лечения, вне зависимости от стадии заболевания. Отмечается, что теоретические предпосылки к повышению риска осложнений после вакцинации отсутствуют, так как ни один из российских препаратов не содержит живой вирус.

«В то же время остается неизученной эффективность вакцинации у пациентов со скомпрометированной иммунной системой. Нельзя исключить снижение эффективности вакцинации у пациентов данной группы по аналогии с данными, полученными в отношении вакцины против гриппа», — говорится в документе.

Также отмечают, что если пациенту с онкозаболеванием запланировано хирургическое вмешательство, вакцинация рекомендована за 14 дней или ранее до планируемой даты операции, либо после выписки из хирургического стационара.

Вакцинация «Эпиваккороной» противопоказана при тяжелых формах аллергии, злокачественных опухолях и первичном иммунодефиците.

Противопоказания к вакцинации

Минздрав рекомендует выдавать временный медотвод от вакцинации против коронавируса на 30 дней с последующей консультацией врача.

Также в специлисты отмечают, что если у пациента есть острые заболевания или обострения хронических, то можно сделать прививку через 2–4 недели после выздоровления или ремиссии. При этом ответственной за медотвод будет врачебная комиссия медучреждения.

«Несоблюдение противопоказаний, необоснованные медицинские отводы от прививок приводят к тому, что пациенты с соматической патологией, аллергическими заболеваниями, эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями оказываются беззащитными перед новой коронавирусной инфекцией COVID-19, которая у них протекает особенно тяжело», — отмечается в тексте рекомендаций.

К противопоказаниям, на основании которых можно оформить «освобождение» от прививки , относятся гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или препарату, содержащему аналогичные компоненты. Также в разряд противопоказаний попали тяжелые аллергические реакции в анамнезе и период грудного вскармливания.

Подчеркивается, что беременность не является противопоказанием для вакцинации «Спутником V».

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Алтайская правда