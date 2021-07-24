Горняк22: Врачи рассказали, стоил ли доверять народной медицине

Народная медицина Фото: pexels.com

Эксперт подчеркнул, что современная народная медицина обросла кучей рецептов из интернета, которые могут нанести вред организму

Доверие к народным методам лечения должно быть избирательным. Знахари в древности, например, лечили людей различными травяными настоями, и врачи до сих пор используют их при некоторых болезнях, заявил врач Александр Вдовин, сообщает «Слово и Дело».

«К народной медицине можно также отнести и йогу, позы из которой легли в основу лечебно-профилактической физкультуры, которая еще с советских времен применяется при заболеваниях позвоночника и опорно-двигательной системы», – отметил он.

Специалист напомнил, что прежде, чем прибегать к лечению из народной медицины, нужно прислушаться к голосу разума, подумать о последствиях и поинтересоваться мнением специалистов.

Врач Сергей Грошев подчеркнул, что сейчас народная медицина потеряла свою актуальность. Более того, часто обращение к знахарям приводит к потере времени, и в итоге пациент попадает к врачу в более тяжелом состоянии, которое вылечить уже намного сложнее.

Ранее врач скорой помощи заявил о риске самолечения антибиотиками при коронавирусе. Он подчеркнул, что самостоятельный прием таких серьезных препаратов, может привести к непредсказуемым последствиям.

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