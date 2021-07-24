Горняк22: В России нашли токсичное женское нижнее белье

Нижнее бельё Фото: pexels.com

В рамках контроля за качеством товаров эксперты проверили женское нижнее бельё 20 отечественных и зарубежных брендов, которые продаются в российских магазинах

В Роскачестве после проверки женского нижнего белья в бренде Incanto обнаружили токсичное вещество, сообщает пресс-служба ведомства.

«В трусах бренда Incanto, китайского производства, содержание стирола оказалось почти в 10 раз выше нормы. Данная продукция не имеет права продаваться в магазинах», – рассказали эксперты.

По их словам, белорусское нижнее бельё Milavitsa, произведенное в Китае Innamore, Kiabi, Incanto, Deceо, Women’secret из Мьянмы, вьетнамское Oysho и Tezenis из Шри-Ланки не способно поглощать и удерживать влагу. Из российских брендов такое же нарушение вывили у бренда «Дикая орхидея».

Некоторые бренды, ознакомившись с результатами исследования, решили отозвать партии товаров из-за нарушений российского законодательства.

При этом специалисты не нашли никаких недостатков в таких трусах российского производства, как «Дефиле», Comazo, Palmetta. Полностью соответствуют требованиям H&M из Бангладеш, китайский Uniqlo, вьетнамский Triumph и сшитые в Шри-Ланке Calvin Klein, Victoria’s Secret и Intimissimi.

Ранее «Толк» сообщал, что в России резко увеличился спрос на кнопочные телефоны. По оценкам экспертов, за первое полугодие 2021 году продажи выросли до 26%.

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