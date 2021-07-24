Горняк22: Более 40 барнаульских многоэтажек оставят без горячей воды на двое суток

Душ. Кран. Вода Фото: pexels.com

Двое суток у некоторых жителей Ленинского района не будет горячей воды. Это необходимо из-за работ, проводимых в рамках подготовки к отопительному сезону

В Барнауле у части домов на улицах Гущина, Островского и Юрина 26 июля отключат горячую воду, сообщает пресс-служба СГК. Всего под отключение попадет 41 многоквартирный дом и четыре соцобъекта.

Так, воды не будет с 09.00 26 июля до 12.00 28 июля. Такие меры связаны с работами по вводу в эксплуатацию нового участка теплосети в районе здания на улице Юрина, 204. Во время перекладки участка эти дома получали воду по временному трубопроводу.

Какие именно дома останутся без воды, можно узнать по карте.

Ранее сообщалось, что более 700 домов в Казенной Заимке получили воду после аварии.

ТОЛК