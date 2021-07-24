Горняк22: Женщину насмерть сбили на пешеходном переходе в Барнауле
Фото: Инцидент Барнаул
На кадрах видно, как женщина лежит на обочине рядом с пешеходным переходом. От полученных травм пешеход скончалась на месте
Днем 23 июля в Барнауле на улице Малахова, в районе дома № 75, сбили женщину-пешехода, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
Пешеход переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент ее сбила 30-летняя женщина за рулем Toyota Vista.
От полученных травм женщина скончалась на месте.
Ранее сообщалось, что в Барнауле «Волга» сбила 16-летнюю девочку после столкновения с другим транспортным средством.