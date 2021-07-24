Горняк22: В АГМУ открестились от введения обязательной вакцинации студентов

АГМУ. Вуз Фото: Анна Меньшикова, Толк

Многие студенты не против поставить прививку от коронавируса, однако их не устраивает непоследовательная позиция руководства вуза

Руководство алтайского медицинского университета прокомментировало информацию о введении обязательной вакцинации для студентов. Так, в вузе вновь опровергли слухи, что в АГМУ приняли соответствующее решение на заседании штаба, сообщает «Банкфакс».

Фото: Банкфакс

Ранее студенты рассказали, что они получили уведомления о том, что с 26 августа непривитых не будут пускать в корпуса. При этом в качестве альтернативы им предлагают «оформить академический отпуск или перейти на учебу в другой вуз». На сайте также опубликовано объявление, что студенты должны привиться к новому учебному году и перед заселением в общежитие.

В АГМУ уточнили, что вакцинация связана со спецификой образовательная процесса, так как студенты с первого курса начинают контактировать с больными.

Юрист «Правозащиты Открытки» Алена Борисова пояснила, что в случае если студентов без законных оснований отстраняют от учебы, им следует обращаться в региональный департамент образования.

Стоит отметить, что в Алтайском крае не введена обязательная вакцинация для отдельных категорий населения.

Напомним, на сайте вуза появилось объявление о том, что студенты до начала учебного года и заселения в общежитие должны пройти вакцинацию. Однако в комментарии пресс-служба объяснила, что объявление носит рекомендательный характер.

ТОЛК