Горняк22: 134 ребенка заболели ковидом за неделю в Алтайском крае – динамика нарастает

Ковидный госпиталь. Алтайский край Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

До 26 детей в сутки заразились коронавирусом за последнюю неделю, тех из них, кто нуждался в лечении в стационаре, госпитализировали в барнаульскую больницу №11

В Алтайском крае за неделю коронавирусом заболели 134 ребенка, следует из данных регионального оперштаба при сравнении данных за 16 и 23 июля. Это 7% от общего числа заболевших в крае за последние семь дней (1 889 человек).

В сутки заражались от 11 до 26 детей. О степени тяжести их заболевания в сводке оперштаба не сообщается.

Добавим, что в предыдущие две недели заболевало по 116 (с 9 по 15 июля) и 95 детей (со 2 по 8 июля).

Ранее главный внештатный эпидемиолог краевого минздрава Ирина Переладова рассказывала «Толку», что все инфицированные дети, требующие госпитализации, лежат в горбольнице №11 («моторщики»). Главврач стационара Андрей Коломиец сообщал, что на прошлых выходных в детском отделении лежали 40 человек, к среде остались 24 ребенка.

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