Горняк22: 16 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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Коронавирус

Горняк22: 16 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Фото Андрей КАСПРИШИН

В Алтайском крае за минувшие сутки умерли 16 инфицированных коронавирусом. Причем в 13 случаях COVID-19 стал непосредственной причиной смерти. А всего с начала пандемии скончались 2100 зараженных вирусом (от коронавирусной инфекции – 1313; иные причины смерти – 787).

Как сообщили 10 февраля в опрештабе региона, также за сутки зарегистрировано 175 новых случаев коронавирусной инфекции. Излечились 166 пациентов. С начала пандемии подтверждено 40 тыс. 786 случаев ковида. Справились с болезнью 36 тысяч 507 человек.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях 1 тыс. 623 инфицированных и 673 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. В 354 случаях болезнь протекает тяжело. На аппаратах ИВЛ находятся 91 человек.

Новые случаи коронавируса за сутки:

  • Барнаул – 46,
  • Бийск – 17,
  • Рубцовск – 16,
  • Яровое — 8,
  • Поспелихинский район — 7,
  • Шелаболихинский район – 7,
  • Камень-на-Оби – 6,
  • Заринск — 5,
  • Бийский район – 5,
  • Благовещенский район — 4,
  • Локтевский район – 4,
  • Славгород — 3,
  • Бурлинский район — 3,
  • Зональный район — 3,
  • Кулундинский район — 3,
  • Михайловский район — 3,
  • Советский район — 3,
  • Крутихинский район — 2,
  • Курьинский район — 2,
  • Кытмановский район — 2,
  • Мамонтовский район — 2,
  • Первомайский район — 2,
  • Ребрихинский район — 2,
  • Тогульский район — 2,
  • Троицкий район — 2,
  • Хабарский район — 2,
  • Целинный район — 2,
  • Чарышский район — 2,
  • Алтайский район — 1,
  • Завьяловский район — 1,
  • Красногорский район — 1,
  • Петропавловский район — 1,
  • Солонешенский район — 1,
  • Табунский район — 1,
  • Тальменский район — 1,
  • Топчихинский район — 1,
  • Усть-Калманский район — 1,
  • Шипуновский район — 1.

Алтайская правда

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