Горняк22: 16 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото Андрей КАСПРИШИН

В Алтайском крае за минувшие сутки умерли 16 инфицированных коронавирусом. Причем в 13 случаях COVID-19 стал непосредственной причиной смерти. А всего с начала пандемии скончались 2100 зараженных вирусом (от коронавирусной инфекции – 1313; иные причины смерти – 787).

Как сообщили 10 февраля в опрештабе региона, также за сутки зарегистрировано 175 новых случаев коронавирусной инфекции. Излечились 166 пациентов. С начала пандемии подтверждено 40 тыс. 786 случаев ковида. Справились с болезнью 36 тысяч 507 человек.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях 1 тыс. 623 инфицированных и 673 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. В 354 случаях болезнь протекает тяжело. На аппаратах ИВЛ находятся 91 человек.

Новые случаи коронавируса за сутки:

Барнаул – 46,

Бийск – 17,

Рубцовск – 16,

Яровое — 8,

Поспелихинский район — 7,

Шелаболихинский район – 7,

Камень-на-Оби – 6,

Заринск — 5,

Бийский район – 5,

Благовещенский район — 4,

Локтевский район – 4,

Славгород — 3,

Бурлинский район — 3,

Зональный район — 3,

Кулундинский район — 3,

Михайловский район — 3,

Советский район — 3,

Крутихинский район — 2,

Курьинский район — 2,

Кытмановский район — 2,

Мамонтовский район — 2,

Первомайский район — 2,

Ребрихинский район — 2,

Тогульский район — 2,

Троицкий район — 2,

Хабарский район — 2,

Целинный район — 2,

Чарышский район — 2,

Алтайский район — 1,

Завьяловский район — 1,

Красногорский район — 1,

Петропавловский район — 1,

Солонешенский район — 1,

Табунский район — 1,

Тальменский район — 1,

Топчихинский район — 1,

Усть-Калманский район — 1,

Шипуновский район — 1.

Алтайская правда