Горняк22: 16 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото Андрей КАСПРИШИН
В Алтайском крае за минувшие сутки умерли 16 инфицированных коронавирусом. Причем в 13 случаях COVID-19 стал непосредственной причиной смерти. А всего с начала пандемии скончались 2100 зараженных вирусом (от коронавирусной инфекции – 1313; иные причины смерти – 787).
Как сообщили 10 февраля в опрештабе региона, также за сутки зарегистрировано 175 новых случаев коронавирусной инфекции. Излечились 166 пациентов. С начала пандемии подтверждено 40 тыс. 786 случаев ковида. Справились с болезнью 36 тысяч 507 человек.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях 1 тыс. 623 инфицированных и 673 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. В 354 случаях болезнь протекает тяжело. На аппаратах ИВЛ находятся 91 человек.
Новые случаи коронавируса за сутки:
- Барнаул – 46,
- Бийск – 17,
- Рубцовск – 16,
- Яровое — 8,
- Поспелихинский район — 7,
- Шелаболихинский район – 7,
- Камень-на-Оби – 6,
- Заринск — 5,
- Бийский район – 5,
- Благовещенский район — 4,
- Локтевский район – 4,
- Славгород — 3,
- Бурлинский район — 3,
- Зональный район — 3,
- Кулундинский район — 3,
- Михайловский район — 3,
- Советский район — 3,
- Крутихинский район — 2,
- Курьинский район — 2,
- Кытмановский район — 2,
- Мамонтовский район — 2,
- Первомайский район — 2,
- Ребрихинский район — 2,
- Тогульский район — 2,
- Троицкий район — 2,
- Хабарский район — 2,
- Целинный район — 2,
- Чарышский район — 2,
- Алтайский район — 1,
- Завьяловский район — 1,
- Красногорский район — 1,
- Петропавловский район — 1,
- Солонешенский район — 1,
- Табунский район — 1,
- Тальменский район — 1,
- Топчихинский район — 1,
- Усть-Калманский район — 1,
- Шипуновский район — 1.