Горняк22: 19,8 тыс. жителей Алтайского края поставили прививки от коронавируса • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Коронавирус

Горняк22: 19,8 тыс. жителей Алтайского края поставили прививки от коронавируса

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Фото Олег БОГДАНОВ

19 тыс. 806 жителей Алтайского края поставили поставили прививки от коронавирусной инфекции. В том числе первую прививку препарата «Спутник V» получили 15 тысяч 833 человек.

У 3 973 жителей края комплекс иммунизации уже окончательно завершен. Им введены два компонента с разницей не менее 21 дня.

Всего регион получил 37 тыс. 222 комплекта комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.  Препарат предназначен для иммунизации взрослого населения из групп риска заражения.

Алтайская правда

Похожая запись

Коронавирус

Горняк22: 16 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Фев 11, 2021
Коронавирус

Горняк22: Переболеть или привиться? Что нужно знать о вакцинации от коронавируса

Фев 11, 2021
Коронавирус

Горняк22: Росстат назвал число умерших жителей Алтайского края c СOVID-19

Фев 11, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Ключевский район: Межмуниципальный отдел МВД России «Кулундинский» объявляет набор на службу

Фев 11, 2021
Алтайский край

Ключевский район: НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Фев 11, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Сводка краевого оперштаба на 9 февраля

Фев 11, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Инфекционист назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19

Фев 11, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar