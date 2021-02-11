Горняк22: 19,8 тыс. жителей Алтайского края поставили прививки от коронавируса • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото Олег БОГДАНОВ
19 тыс. 806 жителей Алтайского края поставили поставили прививки от коронавирусной инфекции. В том числе первую прививку препарата «Спутник V» получили 15 тысяч 833 человек.
У 3 973 жителей края комплекс иммунизации уже окончательно завершен. Им введены два компонента с разницей не менее 21 дня.
Всего регион получил 37 тыс. 222 комплекта комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат предназначен для иммунизации взрослого населения из групп риска заражения.