Горняк22: 19,8 тыс. жителей Алтайского края поставили прививки от коронавируса • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото Олег БОГДАНОВ

19 тыс. 806 жителей Алтайского края поставили поставили прививки от коронавирусной инфекции. В том числе первую прививку препарата «Спутник V» получили 15 тысяч 833 человек.

У 3 973 жителей края комплекс иммунизации уже окончательно завершен. Им введены два компонента с разницей не менее 21 дня.

Всего регион получил 37 тыс. 222 комплекта комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат предназначен для иммунизации взрослого населения из групп риска заражения.

Алтайская правда