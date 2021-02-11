Горняк22: Росстат назвал число умерших жителей Алтайского края c СOVID-19 • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Коронавирус

Горняк22: Росстат назвал число умерших жителей Алтайского края c СOVID-19

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Фото Андрей КАСПРИШИН

Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19, для которых коронавирус стал как основной, так и косвенной причиной смерти, за декабрь 2020 года в Алтайском крае достигло 997 человек. Это следует из данных Росстата, собирающего медицинские свидетельства о смерти из Единого госреестра ЗАГС.

При этом в ноябре, согласно уточненным данным, скончались 1342 инфицированных, в октябре – 895, а в сентябре – 193. Данные за январь в статистическом ведомстве обнародуют только через месяц.

По итогам первого месяца зимы COVID-19 стал основной причиной смерти 281 человека. В эту же статистику также включены 14 случая, когда для подтверждения вируса все же необходимо провести дополнительные медицинские исследования.

Кроме того, по иным причинам скончались еще 716 инфицированных. В 54 случаях, цитируем, «COVID-19 не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания». А еще у 662 умерших вирус не привел к таковым осложнениям.

В целом же за 2020 год в Алтайском крае умерли 37 тыс. 838 человек. Это на пять тысяч больше, чем в 2019-м. При этом естественная убыль населения региона составила 17 тыс. 862 жителя.

Алтайская правда

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