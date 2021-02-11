Горняк22: Переболеть или привиться? Что нужно знать о вакцинации от коронавируса • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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Заведующая кафедрой эпидемиологии, микробиологии и вирусологии АГМУ, д.м.н. Татьяна Сафьянова по просьбе «Алтайской правды» ответила на самые актуальные вопросы о вакцинации от коронавируса. В частности, пояснила можно ли ставить прививку, если человек перенес коронавирусную инфекцию, и какова вероятность заболеть COVID-19 после иммунизации.

— В России существует уже две официально зарегистрированные вакцины от коронавирусной инфекции. Как они действуют и чем отличаются?

— «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) — первая вакцина от коронавируса в России, которая была разработана учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (г. Москва). Получила регистрационное удостоверение 11.08.2020 г. Именно она сейчас используется в Алтайском крае.

Это рекомбинантный препарат. Основной стали фрагменты безопасного аденовируса, который работает как вектор — доставляет коронавирусные белки в организм, а затем иммунная система их распознает. В результате начинаются процессы образования антител и защитных Т-клеток. «Гам-Ковид-Вак» защищает человека от наиболее опасных последствий заболевания.

Вторая вакцина — пептидный состав «ЭпиВакКорона», который изобрели сотрудники Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (г. Новосибирск). Зарегистрирована 13.10.2020 г. Первые партии уже направили в регионы. Но на территорию Алтайского края эта вакцина еще не поступала.

Состав и принцип действия вакцины «Вектора» от коронавируса отличается от «Гам-Ковид-Вак». При изготовлении этого препарата не применялись аденовирусные векторы и естественные белки возбудителя SARS-CoV-2. «ЭпиВакКорона» представляет собой «белковый коктейль» из искусственно синтезированных коронавирусных протеинов, которые при попадании в организм вызывают стойкий иммунный ответ, однако не способны спровоцировать заболевание.

— Какова эффективность вакцин от коронавируса?

— «Спутник V» на заключительном этапе клинических испытаний показал эффективность 91,4%, а против тяжелых случаев ковида — 100%.

Создатели «ЭпиВакКорона» также сообщают о результатах около 90%. Однако до завершения пострегистрационных испытаний о точных цифрах говорить пока рано.

Что касается новых вакцин от коронавируса в России, которые еще не получили регистрационные удостоверения, об их действии можно будет судить после завершения третьей фазы клинических исследований.

— Какая вакцина лучше?

— Сравнивать сегодня две использующиеся в России вакцины некорректно. О каких-то данных мы могли бы говорить только в случае проведения прямых сравнительных клинических исследований. Но такие исследования, конечно, никто пока не проводил. Так что любые доводы в пользу одной или другой вакцины, которые сейчас можно услышать, — это субъективные ощущения разных людей.

— Есть ли противопоказания к вакцинации?

— В инструкции к вакцине Гам-КОВИД-Вак (Спутник V), которая сейчас используется в Алтайском крае, их перечисляется несколько. В том числе — острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также обострения хронических болезней. В таких случаях вакцинация возможна не ранее, чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии.

Противопоказанием являются беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

В каждом конкретном случае решение должен принять врач после знакомства с историей болезни и выяснения состояния пациента. С осторожностью может допускаться прививка при хронических заболеваниях печени и почек, выраженных нарушениях функции эндокринной системы (сахарный диабет), тяжелых заболеваниях системы кроветворения и т.д.

— Если человек перенес коронавирусную инфекцию, можно ли ставить прививку?

— Вакцина не заражает пациента коронавирусом в какой бы то ни было форме. Ответную реакцию организма вызывают не живые компоненты вакцины. Поэтому даже если в организме есть антитела, они не смогут заблокировать действие вакцины.

Сейчас в мире еще нет данных о том, какой уровень антител к коронавирусу считать защитным. Пока непонятно, сколько по времени держится естественно приобретенный иммунитет.

Поэтому у нас нет ответа на вопрос, нужна ли переболевшему человеку вакцинация. Но прививка точно не навредит. Тем более что со временем количество антител к COVID-19 уменьшается, и возникает опасность повторного заражения.

— Какие побочные эффекты после вакцинации могут быть?

— Это могут быть общие нарушения и реакции в месте введения: относились: гипертермия, боль, отек, зуд в месте вакцинации, астения, боль, недомогание, повышение температуры кожи в месте вакцинации, снижение аппетита.

Также могут появиться головная боль, диарея, боль в ротоглотке, заложенность носа, першение в горле или ринорея.

— Можно ли заболеть коронавирусной инфекции после вакцинации?

— Такие случаи возможны. Важно понимать: что причина, а что следствие. В вакцине «Гам-КОВИД-Вак» нет возбудителя COVID-19, поэтому она не может вызвать болезнь. Если человек заболел после прививки, значит, в момент вакцинации уже был инфицирован, но из-за отсутствия симптомов не знал об этом.

Если инфицирование произошло незадолго или в день вакцинации, то проведенные до этого тесты на присутствие коронавируса и антител к нему могут быть отрицательными.

Заболевание COVID-19 после первой прививки – совпадение. Следствие того, что человек был инфицирован или же подхватил вирус сразу после вакцинирования. Это не так уж невероятно, учитывая высокую заболеваемость.

— Защищает ли прививка от мутировавшего коронавируса – британского, бразильского или южноафриканского штаммов?

— Имеющиеся мутации коронавируса незначительны, поэтому вакцина защищает от всех известных штаммов COVID-19.

— Не лучше ли переболеть коронавирусной инфекцией?

— Конечно, решение о вакцинации каждый принимает сам или вместе с лечащим врачом, исходя из имеющихся заболеваний и текущего состояния. Если противопоказаний нет, нужно взвесить все риски для здоровья: с прививкой они намного ниже. К тому же есть данные, что более сильный иммунитет формируется как раз после вакцинации.

Согласно моделям, у 22% населения планеты есть минимум одно заболевание, которое увеличивает риск тяжелой формы COVID-19. Но и легкая форма — удар по организму. У некоторых переболевших отмечается длинный «ковидный хвост», нежелательные последствия. Не исследованы долгосрочные эффекты перенесенного заболевания.

Стоит учесть и потерю трудоспособности минимум на две-три недели, иногда и дольше, также затраты на лекарства. А главное — повышенную вероятность заразить членов семьи.

Алтайская правда