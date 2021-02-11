Горняк22: Как в Рубцовске помогают детям с ограниченными возможностями здоровья • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Как в Рубцовске проходит реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья, исследует корреспондент «АП».

Пополнение прибыло

Год назад Алтайская краевая социально ориентированная общественная организация «Сердце на ладони» разработала проект «Новый день, новая возможность» и получила из Фонда президентских грантов без малого полмиллиона рублей. Ее руководитель Татьяна Кучуева сообщила, что на эти средства приобретены велотренажер, вертикализатор, роллятор, реабилитационный велотренажер-велосипед.

Сначала их установили в детском санатории «Медуница», который является партнером проекта. Ребятишки, проходящие там лечение, занимались и на этих устройствах. Но из-за ситуации с коронавирусом санаторию пришлось взять на себя функцию обсерватора для медработников, а полученные по гранту тренажеры передали в зал ЛФК комплексного центра, также соисполнителя проекта.

Оснащению этого зала можно только позавидовать.

Профилактика без напряжения

Новые приспособления призваны снимать чрезмерное напряжение мышц. Часть из них с электрическим приводом.

На велотренажере ребенок сидит в ортопедической обуви с закрепленными голеностопными суставами и стопой.

И если ему трудно самостоятельно сдвинуть педали, автоматика помогает справиться с задачей.

Имитатор ходьбы применяется для избавления от застойных явлений, разработки суставов нижних конечностей. Это настоящая палочка-выручалочка для страдающих детским церебральным параличом.

Вертикализатор оснащен анатомическим подголовником, ремнями фиксируются грудь и коленные суставы. С его помощью ведется профилактика вывихов тазобедренных суставов.

Велотренажер подстраивается под каждого ребенка и позволяет уверенно крутить педали. А главное, служит разработке суставов нижних конечностей и профилактике плоскостопия.

Улучшения есть!

Реабилитацию прошли уже 90 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата из Рубцовска, Рубцовского и Егорьевского районов. Занятия ведут инструкторы ЛФК. Кстати, специалисты, задействованные в проекте, работают бесплатно, в качестве волонтеров.

– В индивидуальном порядке подбирается специальная программа. Не исключено, что какие-то тренажеры не подходят по показаниям врача. На каждого ребенка заводим дневник, где отмечаем изменения в самочувствии. Абсолютно у всех имеются улучшения, в том числе в психоэмоциональном отношении. Дети становятся радостнее, – утверждает инструктор ЛФК Дарья Мезина.

13-летний Сергей Сырбу приходит в комплексный центр социальной помощи как к себе домой. Занимается здесь уже четыре года, а кроме этого учится в обычной школе, ходит в тренажерный зал, посещает музыкальную школу, где осваивает игру на баяне. Новинки ему понравились сразу. Самым прикольным называет имитатор ходьбы, хотя и на других занимается с удовольствием. Вот только велотренажер-велосипед немного маловат. Зато впору девятилетнему Роме Герману.

Инструктор ЛФК ни на шаг не отходит от подопечных, особенно от Ромы – ему помощь нужна больше. Сережа справляется сам, однако контроль все равно необходим.

Курс реабилитации длится 10 дней, повторять надо два раза в год.

Проект завершился 31 декабря, однако деятельность в данном направлении продолжается. Просто теперь оздоравливаются другие дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. К сожалению, таких немало.

Пятимиллионный проект

В скором будущем комплексный центр приступит к реализации проекта «Мир новых возможностей», который одобрен Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На организацию специализированной социальной службы выделено около пяти миллионов рублей. Такая сумма будет получена впервые.

Заместитель директора центра Елена Бойкова поделилась планами, которые с апреля начнут воплощаться в жизнь:

– Создадим небольшой реабилитационный центр. Он будет обслуживать 35 маленьких жителей Рубцовска, Рубцовского и Егорьевского районов, имеющих множественные нарушения, у 22 – в тяжелой форме. Оборудование приобретается с учетом потребностей каждого ребенка.

Дети с ограниченными возможностями здоровья попадают в зону внимания работников комплексного центра с самого раннего возраста, когда поставлен диагноз. Специалисты знают, как растут и развиваются эти ребятишки, и могут составить наиболее подходящую программу.

Реабилитация на дому

Домашний реабилитационный центр – это стационарозамещающая технология, позволяющая детям оздоравливаться в домашних комфортных условиях. Тренажеры на два года передадут родителям через пункт проката. Через определенное время семьи обменяются ими, чтобы использовать разные.

– Эти родители занимаются детьми в течение продолжительного времени. Но для качественной реабилитации нужны огромные деньги. Например, вертикализаторы стоят 70–80 тысяч рублей. А семьи и так стеснены в средствах, поэтому таким оборудованием пользуются только в специализированных учреждениях. А теперь оно будет у них дома, – подчеркивает Елена Бойкова.

Новости Рубцовска

Алтайская правда