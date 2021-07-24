Горняк22: 17 смертей и 274 новых заражения: как распространяется коронавирус в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки заразились 274 человека, выздоровел 101 пациент, умерло – 17.

На 23 июля в госпиталях лечатся от ковида 3 237 человек, от схожей вирусной пневмонии — 603 пациента. В тяжелом состоянии 785 пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 208.

Амбулаторно проходят лечение 68 человек с бессимптомным течением коронавируса и 679 больных с вирусной пневмонией.

Краевой Минздрав развернул 4 670 коек, к кислороду есть доступ у 3 486, к ИВЛ – у 328. Резервных коек 830.

Всего в крае заболело 59 909 человек, 4 050 из них — дети. 14 766 случаев — у больных внебольничной пневмонией, 36 887 — у заболевших ОРВИ, 8 256 — у «бессимптомников». Всего выздоровело 48 333 человека, умерло 3 786.

Всего в Алтайский край поступило 524 141 комплект вакцины против коронавирусной инфекции.

На утро 23 июля в Алтайском крае прививается 451 195 человек. Из них в 121 322 человека получили первую прививку. Второй компонент вакцины поставили 329 873.

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Алтайская правда