Горняк22: У трети переболевших COVID-19 есть риск образования тромбов

У 20–30% переболевших коронавирусом есть опасность возникновения тромбозов.

Об этом сообщил Минздрав России в новой памятке для граждан по профилактике осложнений после ковида.

Как говорится в документе, постковидный синдром может продолжатьтся 4 недели после перенесенной болезни и включает в себя образование тромбозов – такие симптомы наблюдаются почти в 30% случаях.

Тромбоз возникает, когда вирус поражает клетки слоя, выстилающего кровеносные сосуды и повреждает их. Поэтому организм реагирует тромбозами. Особенно при этом страдают легкие. Их ткани закрываются для нормального кровотока, что и приводит к тяжелым нарушениям и даже гибели. Особенно это опасно для пожилых пациентов.

Реже люди страдают кашлем – 13,5%. Жалобы на боль в груди и тахикардию наблюдаются у 12% переболевших. Есть другие симптомы. Например, с одышкой борется 31% пациентов.

Для переболевших коронавирусом очень важно вовремя выявить симптомы и предотвратить развитие осложнений. Для этого Минздрав рекомендует пройти углубленную диспансеризацию, которая стала доступна с 1 июля 2021 года для всех переболевших.

Алтайская правда