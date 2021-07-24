Горняк22: На поддержку здравоохранения Алтайского края выделят почти 2 млрд рублей

Алтайский край получит почти 2 млрд рублей в помощь здравоохранению.

Александр Лазарев, председатель комитета в АКЗС по здравоохранению и науке рассказал, что Алтайскому краю для поддержания здравоохранения направлено 1,89 млрд рублей. Такую сумму получит регион по распоряжению председателя правительства РФ.

Такие меры поддержки предусмотрены для всех регионов, чтобы оказать помощь медицине. Эта помощь оказалась необходимой и Алтайскому краю, когда стало понятно, что финансовая ситуация в медучреждениях края ухудшается. После нескольких обсуждений в АКЗС и Министерстве здравоохранения, Губернатор Алтайского края обратился в федеральный центр.

Фракция «Единая Россия» в АКЗС подготовила письмо в поддержку инициативы, но до его отправки позицию алтайских депутатов удалось донести до заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой. Спикер АКЗС Александр Романенко поднял вопрос о росте кредиторской задолженности больниц в ходе обращения к Председателю Правительства. Тогда Татьяна Голикова заверила, что обязательно обсудит предложение с Министром здравоохранения Михаилом Мурашко и решение будет найдено.

«Картина в системе здравоохранения регионов сейчас схожа, поэтому запросы, наверняка, поступали из многих территорий. Нужно отдать должное федеральному Правительству, которое очень оперативно отреагировало на обстановку и приняло решение, которое поможет жителям Алтайского края и дальше пользоваться плановой медицинской помощью», — прокомментировал решение председатель АКЗС Александр Романенко.

Алтайская правда