Горняк22: В Алтайском крае вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых людей

Обязательная вакцинация вводится в Алтайском крае для некоторых групп жителей

Об этом сообщила главный санитарный врач региона Ирина Пащенко на рабочем совещании у Губернатора Алтайского края.

Виктор Томенко обсудил с главным санитарным врачом и главой регионального Минздрава текущую эпидситуацию в Алтайском крае, а также принимаемые меры по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции.

«Наша задача — оценить обстановку, которая за неделю складывалась, что у нас происходит с точки зрения развития эпидситуации. Как работают принятые нами меры, и есть ли необходимость что-то изменять в существующем положении вещей», — отметил Виктор Томенко.

Главный санитарный врач Ирина Пащенко сообщила Губернатору о том, что на территории Алтайского края регистрируется рост заболеваемости в течение 7 недель. Среди заболевших преобладают люди трудоспособного возраста. Преимущественно отмечается циркуляция коронавирусной инфекции типа «дельта». Количество выявленных заражений на рабочих местах выросло уже до 17%, в начале «третьей волны» показатель составлял всего 1%.

Ирина Пащенко подчеркнула важность сохранения существующих мер профилактики распространения ковида — отмена массовых мероприятий, снижение наполняемости залов, сохранение масочного режима и выполнение прочих базовых требований Роспотребнадзора. И необходимость продолжения вакцинации в регионе. Сейчас в регионе привито всего 40% населения.

Поэтому сегодня подписано постановление главного государственного санитарного врача Алтайского края о вакцинации от коронавируса отдельных групп граждан.

Это будут работники сфер:

торговли

общественного питания

образования

здравоохранения

социальной защиты и социального обслуживания

жилищно-коммунального хозяйства

энергетики

оказания услуг — банковских, связи, санаторно-курортных и туристических

размещения для временного проживания

по перевозке населения общественным транспортом и такси

бытовых

спортивно-оздоровительных.

Вакцинация также становится обязательной для:

государственных гражданских служащих

муниципальных служащих

работников органов власти

работников местного самоуправления

сотрудников органов полиции, Росгвардии, МЧС

сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Среди данных профессиональных групп планируется привить не менее 60% работников, вводятся и сроки вакцинации: первую дозу вакцины они должны получить до 22 августа, вторую дозу — не позднее 19 сентября.

Ответственность за исполнение постановления возлагается на работодателей, за неисполнение грозят штрафы и даже приостановка деятельности организаций. Эффективность вакцинации в борьбе с коронавирусной инфекцией подтвердил и министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

По его словам, вся система здравоохранения работает с достаточно серьезным напряжением. Загруженность коечного фонда достигла 83% (общее количество коек – 4670), среди заболевших коронавирусом примерно у 16% пациентов заболевание протекает в тяжелой и крайне тяжелой форме. При этом отмечаются лишь единичные случаи госпитализации пациентов, которые прошли вакцинацию. У таких пациентов заболевание протекает в легкой форме. Дмитрий Попов проинформировал Губернатора края о том, что в связи с принятием постановления об обязательной вакцинации медицинские учреждения будут готовы справиться с возрастающей нагрузкой. В крае работает 112 мобильных пунктов вакцинации, которые готовы приехать на предприятия и в организации по заявкам работодателей.

Постановление главного санитарного врача Алтайского края о вакцинации отдельных групп граждан будет опубликовано 27 июля и с этого времени вступит в силу. Аналогичные решения уже приняты более чем в половине регионов Сибири, отмечалось в ходе рабочего совещания.

Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края

Алтайская правда