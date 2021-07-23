Горняк22: Чайковский и Моргенштерн признаны лучшими российскими музыкантами за рубежом

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В пресс-службе Spotify отметили, что Чайковский уже не первый раз оказывается самым популярным русским музыкантов за границей. Его творения можно найти примерно в 100 редакционных плейлистах

Композитор Петр Чайковский возглавил список самых прослушиваемых российских музыкантов за рубежом по версии Spotify. В топ-10 также оказались рэпер Моргенштерн и группы «Тату», сообщает ТАСС.

На втором месте рейтинга оказался дуэт из Ижевска Rauf & Faik, третье место занял рэпер Моргенштерн. В десятку популярных за рубежом российских музыкантов также попали диджей ARTY, певец Jony, проект IC3PEAK, хип-хоп-дуэт Miyagi & Andy Panda, исполнитель электронной музыки Tony Igy и группа «Тату», которая в этом году отметила 20-летие своего дебютного альбома.

Замкнул топ-10 Сергей Рахманинов. В пресс-службе Spotify отметили, что при жизни композитор считал, что мало что хорошего сделал, но статистика Spotify говорит о том, что его творчество востребовано не только в России, но и за рубежом.

Ранее Моргенштерн и Алена Швец стали самыми популярными российскими музыкантами. Сервис Spotify проанализировал интересы русских слушателей в честь годовщины своего официального запуска.

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