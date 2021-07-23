Горняк22: В Алтайском крае утонул 20-летний сотрудник УФСИН
Река. Водоем. МЧС Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай
При каких обстоятельствах случилось ЧП и что стало стало причиной трагедии, выяснят специалисты. 23 июля состоятся похороны
Вечером 21 июля на реке Алей в Рубцовском районе утонул 20-летний сотрудник УФСИН, сообщает «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».
Тело мужчины нашли в водоеме на глубине шести метров. Похороны пройдут 23 июля в селе Волчиха.
Ранее сообщалось, что на реке Лебедь в Республике Алтай перевернулась лодка, в которой находились два человека – 35-летний взрослый и 11-летний ребенок. Оба утонули, сейчас их тела ищут.