Горняк22: Врачи порекомендовали онкобольным привиться от коронавируса

Вакцинация Фото: pixabay.com

Медики также отметили, что вакцинация от коронавируса таким пациентам не проводится в острых и терминальных стадиях заболевания

Московские онкологи подчеркнули, что онкологический диагноз не является противопоказанием для вакцинации против коронавируса, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Клинический комитет депздрава отметил, что пациенты с онкологическими заболеваниями входят в группу риска тяжелого течения коронавируса, поэтому их необходимо привить от инфекции независимо от этапа противоопухолевого лечения.

«Если пациенту назначена противоопухолевая терапия, то вакцинацию следует проводить за одну-две недели до ее начала, при хирургическом лечении рекомендуется вакцинироваться за две недели либо после полного восстановления пациента после операции», – говорится в сообщении.

При этом, по словам врачей, на период вакцинации противоопухолевое лечение не должно останавливаться, а прививку необходимо делать с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента.

Ранее врач скорой помощи заявил о риске самолечения антибиотиками при коронавирусе. По его словам, самостоятельный прием таких серьезных препаратов может привести к непредсказуемым последствиям.

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