Горняк22: 20 человек умерли за сутки в Алтайском крае от коронавируса

За минувшие сутки в Алтайском крае выявлен 271 новый случай заболевания коронавирусом. Выздоровело 98 человек, умерло 20, все — от COVID-19.

Больше всего заразившихся зарегистрировано в Барнауле – 100 человек. По 22 заболевших – в Бийске и Рубцовске, 15 – в Алейске, по 11 — в Камне-на-Оби и Новоалтайске, 7 — в Бийском районе.

На 22 июля лечатся в ковидных госпиталях 3208 человек с коронавирусом и 589 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. В тяжелом состоянии – 712 пациентов, подключено к аппаратам ИВЛ – 210.

Минздрав региона развернул 4670 коек, в резерве — 873.

В общей сложности в Алтайский край поступило 505 281 комплект вакцины. На утро 22 июля прививается 445776 человек: 123 564 получили первую прививку, 322 212 полностью привиты.

Алтайская правда