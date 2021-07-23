Горняк22: Почему молодые медики Алтайского края идут в «красные зоны»

Период пандемии – это пиковые нагрузки на систему здравоохранения Алтайского края. Большим подспорьем стал региональный проект «Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами». Сотни медиков пришли на помощь пациентам. 70 человек за последние три года – в Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства, в том числе 23 молодых специалиста.

Здесь создают им все условия, делятся опытом, опекают, помогают профессионально расти. Работает система наставничества, внедрена практика награждений и поощрений. Все работающие в красных зонах ковидных госпиталей получают положенные выплаты.

«За каждым студентом закрепляется опытный врач, – говорит Лариса Киреева, начальник отдела кадров. – Мы плотно работаем с медуниверситетом и его кафедрами, заключаем целевые договоры на обучение».

Она рассказала, что беседует с каждым новым сотрудником при приеме на работу, выясняет, какая нужна помощь. И потом регулярно интересуется, как идут дела:

«Если человек начал сомневаться, надо поговорить по душам. Подбодрить, помочь словом и делом».

Больница как передовая. Времени на раскачку нет. Тем более на войне с коронавирусом. Курс молодого бойца ребята проходят в палатах красной зоны инфекционных госпиталей, взрослого и детского, участвуют в сложных, а порой и уникальных операциях.

Один из наставников – врач Олег Скобин, ведущий детский специалист по ЛФК в краевой детской больнице. Стаж работы – 33 года. Он говорит, что студенты быстрее получают опыт в процессе работы с тяжелыми больными, сложными диагнозами.

Наставничество для него – долг и, можно сказать, состояние души:

«Очень важно передавать опыт новым поколениям врачей. Чтобы было больше грамотных медиков. Ведь детям, которые постоянно поступают к нам, нужно возвращать здоровье».

Видя такое отношение, студенты охотно идут работать в АККЦОМД.

В этом году пришли 96 студентов – на 21 больше, чем в прошлом. Приходят врачи и из других учреждений.

Но по-прежнему нужны медсестры и врачи-педиатры, анестезиологи, кардиологи.

Врач-эндокринолог Алина Савелёнок – ординатор. Пришла сюда в 2020 году на практику. Понравился дружный коллектив, то, что опытные помогают молодым. Решила остаться.

Как и медбрат Кирилл Егоров, студент педиатрического факультета АГМУ: «Мама хотела, чтобы я был учителем. Но меня всегда привлекала помощь детям, поэтому стал медиком».

Миссия помощи главная и для Дмитрия Донских, врача-стажера инфекционного отделения. Сюда пришел еще студентом. Работает во взрослом ковидном госпитале.

«Делаем свое дело. Каждый день, по 5–7 часов. Костюмы защищены, все оборудование и лекарства – в достатке. Тяжелые пациенты есть. К каждому индивидуальный подход, своя терапия. Тяжело морально, конечно. Но это наш долг», – говорит он.

Алексей Дегтярёв – медбрат отделения реанимации инфекционного госпиталя, студент 5-го курса АГМУ, работает здесь с 2017 года.

«Не я пришел в ковид, а он пришел ко мне. Родина сказала: надо! Морально тяжело работать с пациентами, которые сами себе не могут помочь. И мы порой не можем облегчить их состояние сию минуту. Есть пациенты на кислородной поддержке, есть на ИВЛ. За мной – кормление, гигиена, уход».

Жена Алексея, сокурсница, работает здесь же, тоже медсестра. Родители-медики все прекрасно понимают и поддерживают.

Шесть часов в красной зоне. В СИЗе не рай – жарко, неудобно. Трудно находить вену у пациента. Но никто не жалуется. А сняв СИЗ, работать с обычными пациентами будет куда легче.

Данил Тижин – студент-ординатор. Медбрат в реанимации. Врач педиатр. Хочет впоследствии учиться на анестизиолога-реаниматолога. Отмечает, что очень повезло с наставниками. Их у него два – Михаил Мельников, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии инфекционного стационара, врач анестезиолог-реаниматолог, и Андрей Дядигуров, врач анестезиолог-реаниматолог инфекционного стационара.

«Они любят свою работу. На их фоне хочется стремиться расти, помогать людям», – делится Данил Тижин.

Данил уже работал в ковидном госпитале в первую волну пандемии. Жили там же. Декан факультета постоянно звонила, интересовалась, как они. Сам переболел. «Сколько нужно, столько и буду работать», – говорит он.

Барнаул

Алтайская правда