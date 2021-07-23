Горняк22: Врач посоветовала перед вакцинацией сдать анализ крови

Перед тем, как вакцинироваться от коронавируса, врач порекомендовала сделать анализ крови. А после внимательно изучить его показатели.

По словам доктора медицинских наук, клинического иммунолога Натальи Калининой, перед вакцинацией необходимо сдать анализ крови. Вас должно насторожить увеличение лейкоцитов. А также возросшее число эозинофилов и базофилов, которое характеризует аллергию.

Если хоть один из этих показателей превышен, посещение прививочного кабинета необходимо отложить. Медик отметила, что максимальный временный медотвод в подобной ситуации дают на месяц, пишет Лента. ру.

Если проблема не уйдет, то необходимо решать, можно ли допускать человека к вакцинации вообще. Или лучше это сделать в условиях стационара, чтобы он был под присмотром специалистов.

Алтайская правда