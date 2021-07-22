Горняк22: Алтайский моторный завод продали за 150 млн рублей

Завод Фото: pexels.com

В марте 2021 года конкурсный управляющий обанкротившегося завода выставил на торги здания, сооружения, а также Дворец культуры

В Барнауле Алтайский моторный завод продали за 150 млн рублей московскому холдингу, котором владеет кипрская компания, сообщает «Коммерсант».

В торгах также участвовал алтайский предприниматель Антон Переверзев и еще четверо физлиц. Но имущественный комплекс завода, в которых входят инженерные сооружения, холодильник, столовая, административные корпусы, ж/д пути купила компания «Актив» из Москвы. Она входит в машиностроительный холдинг «Концерн «Тракторные заводы» (КТЗ), а он, в свою очередь, ранее уже управлял Моторным заводом в Барнауле.

«Актив» предложил за моторный завод 150 млн рублей, хотя изначально имущество оценили в 435,2 млн.

Холдинг «КТЗ» принадлежит зарегистрированной на Кипре компании «Промтрактор холдингз лимитед». Как показывает сервис «Спарк Интерфакс», большинство активов, связанных с КТЗ, имеют владельцами кипрские компании.

Напомним, что в 2019 году Алтайский моторный завод признали банкротом из-за долга в 12,7 млн рублей по иску налоговой службы. Предприятие тогда находилось под управлением КТЗ, в котором, в свою очередь, по заявлению ВЭБа ввели наблюдение по факту задолженности в 68,5 млрд рублей.

Весной 2018 года правление «Ростеха» одобрило схему спасения предприятий гражданского дивизиона КТЗ компания — компания «Транспортные компоненты», партнер «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева и Искандара Махмудова, должна была получить акции этих заводов по символической цене и обязывалась решить проблему нехватки оборотных средств и реструктуризировать долги.

Это был один из самых крупных заводов в Барнауле. В советский период там работали почти 20 тысяч человек. Предприятие специализировалось на производстве дизельных двигателей для сельскохозяйственной и дорожной техники.

ТОЛК