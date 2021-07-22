Горняк22: Казанского стрелка Ильназа Галявиева признали невменяемым

Ильназ Галявиев Фото: кадр из youtube.com

Галявиев неоднократно ходил к врачам с жалобами на сильные головные боли, а в прошлом году ему диагностировали заболевание головного мозга

Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской школе, признан невменяемым. Экспертизу провели врачи из института Сербского, сообщает газета «ОНК».

Для прохождения психиатрической экспертизы Галявиева привезли в Москву. По его словам, в казанском СИЗО ему нравилось больше. В СИЗО «Бутырка» он вынужден жить с разговорчивым соседом, который, по его словам, громко храпит.

После признания невменяемым уголовное дело против Галявиева прекратят. Его отправят на принудительное лечение в психиатрическую больницу, где он раз в полгода будет проходить медицинское освидетельствование.

8 июня Ильназ Галявиев хотел совершить самоубийство в СИЗО-1, но ему помешали. У него зафиксировали подкожную гематому и ушибы мягких тканей.

Напомним, что 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе школе № 175. До этого он назвал себя богом и заявил, что убьет огромное количество «биомусора». При нападении на школу погибли девять человек, среди которых семь детей и два учителя. 23 человека получили ранения.

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