Горняк22: В барнаульском садоводстве произошел серьёзный пожар

Пожар в СНТ "Дружба" в Барнауле Фото: Барнаул 22

Пожар мог перекинуться на деревянные строения, которые располагались рядом с местом возгорания. Пострадавших на пожаре нет

Днем 21 июля в барнаульском садоводстве Дружба во Власихе работали пожарные расчеты, сообщает паблик Barnaul22.

По данным спасателей, здесь полностью сгорели две бани и туалет, площадь возгорания составила 120 кв. метров.

Сообщается, что пожарным удалось устранить угрозу распространения огня на деревянные дома, которые располагались рядом.

Напомним, ранее «Толк» сообщал, что в селе Усть-Кан Республики Алтай полностью выгорел пассажирский автобус, водители успели покинуть место пожара.

ТОЛК