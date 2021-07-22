Горняк22: Более 6 тысяч человек заболели коронавирусом за месяц в Алтайском крае

Коронавирус. Лечение. Лекарства. Фото: pixabay.com

Месяцем ранее в регионе было 2 тысячи заболевших – за последние 30 дней заразившихся коронавирусной инфекцией стало в три раза больше

В Алтайском крае за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 273 человек. Общее число заболевших на 21 июля – 59 364 человека, в том числе заразились 4 008 детей, сообщает краевой оперштаб.

Так, за последний месяц прирост заболевших составил 6 304 человека (427 детей). Сейчас Алтайский край занимает 23-е место из 85 по ежесуточному приросту заболевших в стране.

Коронавирус в Алтайском крае на 21 июля

18 пациентов с коронавирусом умерли за эти сутки (16 – от COVID-19). С начала пандемии в крае скончались 3 749 человек, все взрослые

712 тяжелобольных пациентов находятся сейчас в реанимациях ковидных госпиталей региона (+1 случай за сутки). При этом 210 человек подключены к аппаратам ИВЛ (+9 случаев).

88 жителей Алтайского края выздоровели за сутки после коронавируса, всего с начала пандемии в регионе вылечились 48 134 человека.

3 269 человек лежат в госпиталях с коронавирусом (месяц назад – чуть более тысячи пациентов на весь край), еще 577 пациентов лечатся там с вирусными пневмониями и неподтвержденным ковидом.

4 670 коек для ковидных больных развернуты сейчас в крае (месяц назад около 1,8 тыс.). Свободными из них остаются 824 койки.

730 случаев заболевания ковидом в регионе – из разряда завозных (239 – из-за границы).

Новые случаи за сутки

Барнаул – 105,

Бийск – 28,

Рубцовск – 21,

Новоалтайск и Славгород – по 13,

Заринск и Камень-на-Оби – по 10,

Алейск – 9,

Бийский, Калманский, Тюменцевский и Усть-Пристанский районы – по 7,

Усть-Калманский район – 6,

Тальменский район – 5,

Алейский, Зональный и Топчихинский районы – по 4,

Каменский и Шелаболихинский районы – по 3,

Крутихинский и Поспелихинский районы – по 2,

Солонешенский, Троицкий и Шипуновский районы – по 1.

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