ГОРНЯК22 22.07.2021
Коронавирус

Горняк22: Более 6 тысяч человек заболели коронавирусом за месяц в Алтайском крае

Горняк22
11 часов Ago

Коронавирус. Лечение. Лекарства. Фото: pixabay.com

Месяцем ранее в регионе было 2 тысячи заболевших – за последние 30 дней заразившихся коронавирусной инфекцией стало в три раза больше

В Алтайском крае за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 273 человек. Общее число заболевших на 21 июля – 59 364 человека, в том числе заразились 4 008 детей, сообщает краевой оперштаб.

Так, за последний месяц прирост заболевших составил 6 304 человека (427 детей). Сейчас Алтайский край занимает 23-е место из 85 по ежесуточному приросту заболевших в стране.

Коронавирус в Алтайском крае на 21 июля

  • 18 пациентов с коронавирусом умерли за эти сутки (16 – от COVID-19). С начала пандемии в крае скончались 3 749 человек, все взрослые

  • 712 тяжелобольных пациентов находятся сейчас в реанимациях ковидных госпиталей региона (+1 случай за сутки). При этом 210 человек подключены к аппаратам ИВЛ (+9 случаев).

  • 88 жителей Алтайского края выздоровели за сутки после коронавируса, всего с начала пандемии в регионе вылечились 48 134 человека.
  • 3 269 человек лежат в госпиталях с коронавирусом (месяц назад – чуть более тысячи пациентов на весь край), еще 577 пациентов лечатся там с вирусными пневмониями и неподтвержденным ковидом.
  • 4 670 коек для ковидных больных развернуты сейчас в крае (месяц назад около 1,8 тыс.). Свободными из них остаются 824 койки.
  • 730 случаев заболевания ковидом в регионе – из разряда завозных (239 – из-за границы).

Новые случаи за сутки

Барнаул – 105,
Бийск – 28,
Рубцовск – 21,
Новоалтайск и Славгород – по 13,
Заринск и Камень-на-Оби – по 10,
Алейск – 9,
Бийский, Калманский, Тюменцевский и Усть-Пристанский районы – по 7,
Усть-Калманский район – 6,
Тальменский район – 5,
Алейский, Зональный и Топчихинский районы – по 4,
Каменский и Шелаболихинский районы – по 3,
Крутихинский и Поспелихинский районы – по 2,
Солонешенский, Троицкий и Шипуновский районы – по 1.

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