Горняк22: Рака выявили меньше. В алтайском онкодиспансере рассказали о работе в ковидный год • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

2020 год, который прошел под знаком коронавируса, внес коррективы в работу онкологической службы. Из-за ограничений и приостановки плановых медицинских приемов выявлено почти на тысячу меньше случаев злокачественных новообразований. Многие жители Алтайского края, особенно это касается людей старше 65 лет, просто не смогли вовремя пройти обследования.

«Дошли все»

Несмотря на все ковидные ограничения краевая онкологическая поликлиника «Надежда» ни на день не прекращала консультативный прием. Заведующая Татьяна Синкина подтверждает, что из-за коронавируса количество посещений пациентов снизилось. Но незначительно.

— Из-за сложной эпидемиологической обстановки были введены ограничения плановой помощи возрастной категории 65+, — говорит она. – Это дало снижение числа пациентов. Но это наблюдалось по диспансерной группе, которой и ограничили прием. Люди, которые нуждались в консультативном приеме с подозрением на злокачественное новообразование либо с впервые установленным диагнозом, получили помощь в полном объеме.

Главный врач краевого онкологического диспансера, главный онколог Минздрава края Игорь Вихлянов подчеркивает: «Пациенты, которые должны были до нас дойти, дошли. Те, которые должны были лечиться, полечились. Цифра выявленных пациентов с онкологией по итогам года несколько уменьшилась, но ненамного. В среднем выявляем 11 — 11,5 тыс. пациентов, а сейчас — 10,1 тысячи».

При на 1,7% повысился такой показатель как удельный вес больных, проживших пять лет и более.

— Это не мы такие волшебники, — поясняет главный онколог. — Это новая аппаратура и лечебные препараты, которые были назначены по индивидуальной программе каждому больному. Был индивидуальный подход, каждый из них проходил через горнило консилиума. Назначались либо синтезированное лечение, либо химиотерапия, либо операции, либо лучевая терапия.

Чтобы пациенты не рисковали во время всплеска заболеваемости коронавирусом, были организованы телеконсультации с районами. «Если возникали какие-то проблемы или вопросы по этим диспансерным больным, можно было позвонить и проконсультироваться», — замечает Игорь Вихлянов.

К сожалению, коронавирус не обошел стороной онкобольных. 98 из них стали жертвами COVID-19. На фоне ковида произошли осложнения.

Не курить и не нервничать

Высокую заболеваемость раком в крае уже привыкли объяснять близким расположением Семипалатинского полигона, а также с высокой инсоляцией в регионе (поясним, это солнечное облучение, которое может привести к проблемам с кожей). Главный онколог региона считает, что сейчас Семипалатинский полигон уже не является основным «виновником».

По словам онкологов, главными причинами развития рака стали курение, малоподвижный образ жизни, постоянные стрессы и неправильное питание.

«На первом месте у мужчин – рак легких. В крае мужчины курят достаточно много. Это является основным фактором развития раковых заболеваний», — рассказывает Игорь Вихлянов.

Заведующая поликлиникой «Надежда» замечает, что образ жизни оказывает существенное влияние. «Снизилась физическая активность населения. Интенсивный умственный труд, постоянная загруженность, эмоциональный прессинг и, как результат, стрессы дают толчок к развитию онкологии», — отмечает Татьяна Синкина.

«Мы есть то, что мы едим» — так говорил в давние времена Гиппократ, подразумевая, что пища, которую мы употребляем, влияет на наше здоровье в целом. И сейчас это утверждение не потеряло своей актуальности.

— Люди выбирают продукты питания с различными добавками, нитритами и нитратами. А они могут стать тем самым спусковым крючком, — замечает Татьяна Синкина. – Например, если кошке или собаке даете кусочек мяса или колбасы, заметьте, не всё будут кушать. Животные понимают, что натурально выращено или искусственно создано, например, с добавлением антибиотика.

Еще одна причина – старение населения. У онкологов весьма популярно выражение: «каждый человек может дожить до своего рака». Сейчас продолжительность жизни увеличивается, и волей или неволей мы сталкиваемся с этой болезнью.

Так, в регионе средний возраст заболевших составляет 62,7 года. Максимальный уровень онкологической заболеваемости традиционно сохраняется в возрастной группе 65-69 лет.

Год тяжелый, но сделано многое

За последние годы рак научились лечить намного эффективнее. В том числе за счет ранней диагностики. По итогам прошлого года более половины онкологических патологий (55,4%) выявили на первой и второй стадиях, когда болезнь уверенно поддается лечению.

Кроме того, в онкодиспансере внедрен ряд современных методов диагностики. Все кабинеты лучевой диагностики оснащены современным цифровым оборудованием. Активно развивали малоинвазивную хирургию, внедряли новые эффективные методы лекарственной противоопухолевой терапии и увеличивали число пациентов, получающих радиологическое лечение с помощью методик 3D-конформной терапии.

Также в широкую практику внедрены рентгенхирургические методы лечения пациентов. Это позволило расширить спектр оказываемой помощи пациентам с распространенными опухолевыми процессами. Всего с ноября проведено более 50 таких процедур.

Онкологам удалось добиться существенных успехов и в области лекарственной противоопухолевой терапии. В 2020 году количество лекарственных схем увеличилось в два раза – с 59 до 106 соответственно. Более чем в четыре раза выросло число пациентов, получающих высокоэффективную таргетную и иммунотерапию, расширились показания для использования этих препаратов.

Как результат — смертность от новообразований сократилась на 3,2%, а от такой проблемной нозологии как меланома кожи — более чем на 20%.

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Надо четко понимать, что от рака не застрахован никто. Огромное значение в развитии онкологической патологии имеет наследственность. Но в практике алтайских онкологов есть множество случаев, когда у людей чуть ли не все родственники умерли от рака, тем не менее они сами живут и здравствуют до старости.

Несколько элементарных правил помогут отсрочить встречу с этой болезнью. Главное — здоровый образ жизни. Это такие прописные истины как: не переедать, предохранять себя от стрессов, во всем придерживаться принципа натуральности (избавиться или уменьшить количество бытовой химии дома, покупать одежду и мебель из натуральных материалов, употреблять домашние продукты и т.д.).

Очень полезно посещать тренажерный зал или бассейн. Ели нет возможности, то можно просто гулять по 30 минут в день. Но обязательно вдали от дорог. Лучше ходить по парку или лесу.

И обязательно — вовремя посещать врача.

Справка

По итогам 2020 года на диспансерном учете в Алтайском крае состоит 70 тыс. 820 пациентов. Из них 57,8% — пережившие 5 лет и более с момента установки диагноза. У мужчин чаще всего диагностируют опухоли бронхолегочной системы (21,1%), предстательной железы (11,3%) и кожи (10,1%). У женщин — рак молочной железы (20,3%), кожи (13,6%) и кишечника (7%).

Алтайская правда