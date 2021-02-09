Горняк22: Алтайский край получил самую крупную партию вакцины от коронавируса • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Коронавирус

Горняк22: Алтайский край получил самую крупную партию вакцины от коронавируса

Фев 9, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Фото Олег БОГДАНОВ

Алтайский край получил самую большую партию вакцины от коронавируса «Гам Ковид Вак» (Спутник V) в размере 15120 доз. До этого в регион поступило в целом порядка 22 тысяч комплектов.

Как пояснили «АП» в региональном Минздраве, вакцина направлена в медицинские учреждения. Больницы готовы к вакцинации, приобретено необходимое холодильное оборудование.

Уже завтра, 9 февраля, жители районов смогут поставить прививки в своих ЦРБ. В результате к кампании по вакцинации присоединятся 67 медицинских организаций, ранее их было 22. Чуть позже в территориях начнут работать мобильные ФАПы.

Отметим, сейчас уже вакцинированы от коронавируса свыше 17,7 тыс. жителей региона. Из этого числа первый и второй компонент уже ввели свыше 1,1 тыс. человек.

Пройти иммунизацию могут все желающие старше 18 лет. Представители здравоохранения призывают население региона пройти вакцинацию. Особенно если они относятся к группам риска по заражению.

Алтайская правда

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