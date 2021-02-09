Горняк22: Алтайский край получил самую крупную партию вакцины от коронавируса • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото Олег БОГДАНОВ

Алтайский край получил самую большую партию вакцины от коронавируса «Гам Ковид Вак» (Спутник V) в размере 15120 доз. До этого в регион поступило в целом порядка 22 тысяч комплектов.

Как пояснили «АП» в региональном Минздраве, вакцина направлена в медицинские учреждения. Больницы готовы к вакцинации, приобретено необходимое холодильное оборудование.

Уже завтра, 9 февраля, жители районов смогут поставить прививки в своих ЦРБ. В результате к кампании по вакцинации присоединятся 67 медицинских организаций, ранее их было 22. Чуть позже в территориях начнут работать мобильные ФАПы.

Отметим, сейчас уже вакцинированы от коронавируса свыше 17,7 тыс. жителей региона. Из этого числа первый и второй компонент уже ввели свыше 1,1 тыс. человек.

Пройти иммунизацию могут все желающие старше 18 лет. Представители здравоохранения призывают население региона пройти вакцинацию. Особенно если они относятся к группам риска по заражению.

Алтайская правда