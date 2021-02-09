Горняк22: 176 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае за сутки • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото Андрей КАСПРИШИН

В Алтайском крае за сутки лабораторно подтвердили еще 176 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили 8 февраля в оперштабе региона, выздоровели 129 пациентов. Умерло 13 инфицированных. Но только в семи случаях COVID-19 был признан непосредственной причиной смерти.

В результате с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 40 тыс. 437 случаев инфекции. При этом обследовали на ковид 1 млн 122 тыс. 981 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей составил 189,21 исследования на 100 тысяч.

Также с начала пандемии излечились 36 тыс. 171 пациент. Умерли 2069 (+13) инфицированных (от коронавируса — 1283; иные причины смерти – 786).

Сейчас на лечении в инфекционных госпиталях находятся 1677 инфицированных с положительными тестами и 692 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. В 349 случаях болезнь протекает тяжело. К аппаратам ИВЛ подключены 88 человек.

Новые случаи коронавируса за сутки:

Барнаул – 47,

Бийск – 16,

Рубцовск – 15,

Яровое – 8,

Заринск — 7,

Камень-на-Оби – 7,

Локтевский район – 6,

Новоалтайск — 5,

Бийский район — 5,

Мамонтовский район — 5,

Поспелихинский район — 5,

Краснощековский район — 4,

Рубцовский район — 4,

Тогульский район — 4,

Шелаболихинский район — 4,

Алейск — 3,

Крутихинский район — 3,

Михайловский район — 3,

Ребрихинский район — 3,

Родинский район — 3,

Целинный район — 3,

Советский район — 2,

Шипуновский район – 2,

Славгород — 1,

Алтайский район — 1,

Ельцовский район — 1,

Зональный район — 1,

Красногорский район — 1,

Немецкий национальный район — 1,

Новичихинский район — 1,

Солонешенский район — 1,

Солтонский район — 1,

Топчихинский район — 1,

Троицкий район — 1,

Чарышский район — 1.

Алтайская правда