Горняк22: 176 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае за сутки • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото Андрей КАСПРИШИН
В Алтайском крае за сутки лабораторно подтвердили еще 176 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили 8 февраля в оперштабе региона, выздоровели 129 пациентов. Умерло 13 инфицированных. Но только в семи случаях COVID-19 был признан непосредственной причиной смерти.
В результате с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 40 тыс. 437 случаев инфекции. При этом обследовали на ковид 1 млн 122 тыс. 981 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей составил 189,21 исследования на 100 тысяч.
Также с начала пандемии излечились 36 тыс. 171 пациент. Умерли 2069 (+13) инфицированных (от коронавируса — 1283; иные причины смерти – 786).
Сейчас на лечении в инфекционных госпиталях находятся 1677 инфицированных с положительными тестами и 692 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. В 349 случаях болезнь протекает тяжело. К аппаратам ИВЛ подключены 88 человек.
Новые случаи коронавируса за сутки:
- Барнаул – 47,
- Бийск – 16,
- Рубцовск – 15,
- Яровое – 8,
- Заринск — 7,
- Камень-на-Оби – 7,
- Локтевский район – 6,
- Новоалтайск — 5,
- Бийский район — 5,
- Мамонтовский район — 5,
- Поспелихинский район — 5,
- Краснощековский район — 4,
- Рубцовский район — 4,
- Тогульский район — 4,
- Шелаболихинский район — 4,
- Алейск — 3,
- Крутихинский район — 3,
- Михайловский район — 3,
- Ребрихинский район — 3,
- Родинский район — 3,
- Целинный район — 3,
- Советский район — 2,
- Шипуновский район – 2,
- Славгород — 1,
- Алтайский район — 1,
- Ельцовский район — 1,
- Зональный район — 1,
- Красногорский район — 1,
- Немецкий национальный район — 1,
- Новичихинский район — 1,
- Солонешенский район — 1,
- Солтонский район — 1,
- Топчихинский район — 1,
- Троицкий район — 1,
- Чарышский район — 1.