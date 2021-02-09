Горняк22: 176 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае за сутки • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Коронавирус

Горняк22: 176 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае за сутки

Фев 9, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Фото Андрей КАСПРИШИН

В Алтайском крае за сутки лабораторно подтвердили еще 176 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили 8 февраля в оперштабе региона, выздоровели 129 пациентов. Умерло 13 инфицированных. Но только в семи случаях COVID-19 был признан непосредственной причиной смерти.

В результате с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 40 тыс. 437 случаев инфекции. При этом обследовали на ковид 1 млн 122 тыс. 981 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей составил 189,21 исследования на 100 тысяч.

Также с начала пандемии излечились 36 тыс. 171 пациент. Умерли 2069 (+13) инфицированных (от коронавируса — 1283; иные причины смерти – 786).

Сейчас на лечении в инфекционных госпиталях находятся 1677 инфицированных с положительными тестами и 692 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. В 349 случаях болезнь протекает тяжело. К аппаратам ИВЛ подключены 88 человек.

Новые случаи коронавируса за сутки:

  • Барнаул – 47,
  • Бийск – 16,
  • Рубцовск – 15,
  • Яровое – 8,
  • Заринск — 7,
  • Камень-на-Оби – 7,
  • Локтевский район – 6,
  • Новоалтайск — 5,
  • Бийский район — 5,
  • Мамонтовский район — 5,
  • Поспелихинский район — 5,
  • Краснощековский район — 4,
  • Рубцовский район — 4,
  • Тогульский район — 4,
  • Шелаболихинский район — 4,
  • Алейск — 3,
  • Крутихинский район — 3,
  • Михайловский район — 3,
  • Ребрихинский район — 3,
  • Родинский район — 3,
  • Целинный район — 3,
  • Советский район — 2,
  • Шипуновский район – 2,
  • Славгород — 1,
  • Алтайский район — 1,
  • Ельцовский район — 1,
  • Зональный район — 1,
  • Красногорский район — 1,
  • Немецкий национальный район — 1,
  • Новичихинский район — 1,
  • Солонешенский район — 1,
  • Солтонский район — 1,
  • Топчихинский район — 1,
  • Троицкий район — 1,
  • Чарышский район — 1.

Алтайская правда

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