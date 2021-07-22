Горняк22: Ученые обнаружили эффективный способ борьбы с коронавирусом

В процессе лабораторных испытаний ученые обнаружили, что вещества, которые содержатся в полыни, подавляют вирус SARS-CoV-2. В том числе, успешно борются с ним и в клетках легких.

Европейские ученые провели испытания на человеческих клетках, зараженных штаммом коронавируса. Они проверили воздействие на них вещества под названием артемизинин и его производных артесуната и артеметера, а также экстракта Artemisia annua (полыни однолетней), пишут «Известия».

В итоге выяснилось, что все четыре вещества эффективно справляются с вирусом во всех клеточных линиях, включая клетки легких. Самым результативным было признано воздействие артесуната.

Отмечается, что эти соединения помогают только после того, как вирус попадет в организм.

Алтайская правда