ГОРНЯК22 22.07.2021
Коронавирус

Горняк22: Ученые обнаружили эффективный способ борьбы с коронавирусом

Горняк22
11 часов Ago

В процессе лабораторных испытаний ученые обнаружили, что вещества, которые содержатся в полыни, подавляют вирус SARS-CoV-2. В том числе, успешно борются с ним и в клетках легких.

Европейские ученые провели испытания на человеческих клетках, зараженных штаммом коронавируса. Они проверили воздействие на них вещества под названием артемизинин  и его производных артесуната и артеметера, а также  экстракта Artemisia annua (полыни однолетней), пишут «Известия».

В итоге выяснилось, что все четыре вещества эффективно справляются с вирусом во всех клеточных линиях, включая клетки легких. Самым результативным было признано воздействие артесуната.

Отмечается, что эти соединения помогают только после того, как вирус попадет в организм.

Алтайская правда

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