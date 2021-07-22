Горняк22: 273 заражения и 18 смертей: натиск коронавируса в Алтайском крае не ослабевает

За минувшие сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 273 человека. 88 выздоровели, 18 – умерли.

На 21 июля в госпиталях лечат коронавирус 3 269 человек, похожую на него пневмонию – 577 пациентов. Ещё 693 больных пневмонией и 81 «бессимптомник» лечатся амбулаторно. Количество тяжелобольных достигло 712 человек, 210 из них находятся на ИВЛ.

Региональным Минздравом развернуто 4 670 коек, кислородом оснащены 3 486, ИВЛ – 321. В резерве – 824.

Всего в крае заболело 59 364 человека, включая 4008 детей. 14 688 случаев выявлено у больных внебольничной пневмонией, 36 441 – у заболевших ОРВИ, 8 235 случаях – у «бессимптомников». Выздоровели 48 134 человека Умерло 3 749 человек (все взрослые).

Алтайская правда