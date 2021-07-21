Горняк22: «Танцы на коленях олигархов»: Пухляш рассказал, на что не пойдет ради хайпа

Дмитрий Красилов Фото: instagram.com/dimakrasilove/

Артист признался, что, несмотря на участие в разных проектах, сейчас у него небольшой доход и он готов к новым предложениям

Алтайский танцор из Заринска Дмитрий Красилов, более известный как Пухляш, в программе «Ночной контакт» на YouTube-канале рассказал, на что он никогда не пойдет ради пиара.

«Когда жил в общаге, соседи говорили, что у меня лучший приват. Станцевать его не составляет труда. Но сделать это на коленях олигарха – зашквар. Я не готов настолько радовать людей», – сказал он.

Также он рассказал, что первая волна популярности на него нахлынула после участия в проекте «Танцы на ТНТ», а вторая – после съемок в клипе рейв-группы Little Big. Красилов признался, что после получения гонорара за съемки он купил квартиру. Однако он больше не работает с группой и теперь «открыт для предложений». При этом Пухляш рассказал, что параллельно снимается в трех разных проектах.

Ранее сообщалось, что российская рейв-группа Little Big больше не будет сотрудничать с 25-летним танцором из Алтайского края Дмитрием Красиловым. Один из участников группы, Антон Лиссов, подчеркнул, что группа не собиралась брать танцора «на прицеп», и отметил, что у Красилова есть своя жизнь.

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