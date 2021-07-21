Горняк22: В Новосибирске мужчина разбился при падении из окна многоэтажки

Скорая помощь Фото: pixabay.com

Камера видеонаблюдения запечатлела падение мужчины. На кадрах можно увидеть, как пролетает тело мужчины, а через несколько секунд на землю опускается его кепка

20 июля в Новосибирске, на улице Виктора Уса, мужчина выпал из окна многоэтажного дома, сообщает «НГС».

По словам очевидцев, ЧП произошло примерно в семь утра. От полученных травм пострадавший скончался на месте. В настоящее время следователи проводят проверку.

Ранее «Толк» сообщал, что в Новосибирске двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа. В региональном минздраве рассказали, что сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

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