Горняк22: Барнаульские застройщики кинулись за разрешениями на возведение новых объектов

Стройка Фото: Анна Меньшикова

Оранжерея, поликлиника и храм: барнаульские застройщики массово получали разрешения на возведение новых объектов в минувшем июне

В июне 2021 года барнаульские застройщики получили рекордное число разрешений на возведение объектов с начала текущего года. В их числе как жилые многоквартирные дома, так и здания общественных назначений. Список опубликован на официальном сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию города.

В общей сложности за июнь компаниям и частным лицам оформили 24 разрешения. В мае их было девять, в апреле, марте и феврале – по шесть, в январе – восемь. Бум строительства может быть связан с тем, что застройщики, получив сверхприбыль в связи со взрывным ростом цен и продаж, стремились вложить средства в новые проекты.

Так, компания «Строительная перспектива» согласовала ЖК «Симфония» на ул. Чайковского, 35, и еще один дом в ЖК «Серебряный бор» на ул. 6-й Нагорной, 15г/7. «Жилищная инициатива» возведет амбулаторную поликлинику на 200 посещений в смену на ул. Солнечная Поляна, 63. ГК «Союз» начал многоярусный гараж-стоянку на ул. Христенко, 24. «АдалинСтрой» обновил разрешения на уже реализуемые дома на Павловском тракте, 162, и ул. Кутузова, 14а.

25 июня, 15:23

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В парке развлечений и отдыха «Арлекино» на ул. Г. Исакова, 149а, намерены построить оранжерею. На территории стадиона «Лабиринт» (ул. Юрина, 197а) возведут физкультурно-оздоровительный комплекс в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». А на ул. Ляпидевского, 5, разрешили создание храма Святителя Луки.

В общей сложности с начала лета барнаульским застройщикам согласовали возведение четырех высотных жилых домов, пяти административных зданий, трех магазинов, 12 складов, по два производственных предприятия, гаражных комплекса, спортивных объекта, одну поликлинику, автозаправку и храм.

Вместе с тем в Барнауле и Алтайском крае продолжается стремительный рост сданного в эксплуатацию жилья. Так, в январе-июне текущего года введено 5 580 новых квартир общей площадью 397 тыс. кв. метров. При этом, по данным Дом.рф, в индивидуальных домах построено 185 тыс. кв. метров (на 46,3% больше уровня соответствующего периода прошлого года). В многоквартирных – 212 тыс. кв. метров (на 45% выше января-июня 2020 года).

По данным Алтайкрайстата, ввод жилья увеличен в 22 муниципальных районах и семи городских округах края. Наибольшие темпы роста к прошлому году наблюдались в Курьинском районе (в 7,7 раза). Из городов лидером стал Новоалтайск, где объемы сданного жилья увеличились в 2,5 раза.

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