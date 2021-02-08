Горняк22: Инфекционист спрогнозировал условия для третьей волны COVID-19 в России • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Коронавирус

Горняк22: Инфекционист спрогнозировал условия для третьей волны COVID-19 в России

Фев 8, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

В Россию третья волна коронавируса придет, если в страну попадут новые штаммы из Великобритании, Бразилии и ЮАР.  По прогнозам инфекциониста, она уже будет не так масштабна.

По словам завлабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов, вторая волна еще не завершилась. Сегодня наблюдается лишь устойчивое снижение. Специалист считает, что в течение февраля и марта спад продолжится. Но если в Россию попадут новые штаммы, которые распространяются быстрее, то возможна третья волна, пишет Лента.ру.

Однако, уверен инфекционист, третья волна уже не будет так опасна. К началу второй половины года у большинства россиян сформируются антитела: как у вакцинированных, так и у переболевших.

Алтайская правда

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