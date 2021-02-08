Горняк22: Подведены итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V» • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Коронавирус

Горняк22: Подведены итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V»

Фев 8, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Фото Олег БОГДАНОВ

Завершена третья фаза клинических испытаний вакцины «Спутник V». Антитела после вакцинации были обнаружены у 98% добровольцев.

Испытания показали, что эффективность «Спутника V» составляет 91,6%.  А среди добровольцев старше 60 лет — 91,8%.

Вакцина действует против всех штаммов коронавируса, включая новые. Также препарат вызывает один из самых низких рисков побочных эффектов — всего 0,27%.

Кроме того, исследования показали, что в комбинации с другими вакцинами «Спутник V»повышает их эффективность.

Цена одной дозы препарата составляет менее $10, а полного курса — меньше $20. Таким образом, она в два раза дешевле, чем вакцина компании Pfizer, сообщает сайт вакцина.стопкоронавирус.рф. 

«Спутник V» уже намерены применять в 16 странах.

Алтайская правда

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