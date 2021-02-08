Горняк22: За январь в мире скончалось более 400 тыс. человек, заболевших коронавирусом • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Коронавирус

Горняк22: За январь в мире скончалось более 400 тыс. человек, заболевших коронавирусом

Фев 8, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Взъезжающие в Данию будут обязаны предъявлять отрицательный тест на ковид, а после находиться на десятидневном карантине. А в Латвии вводится концепция «безопасной торговли».

В Дания теперь необходимо предъявлять на границе отрицательный результат теста на коронавирус. Также прибывающие в страну обязаны пройти  десятидневный карантин. Эти меры необходимы, чтобы замедлить распространение новых мутаций вируса.

До 6 апреля в Латвии продлили режим чрезвычайного положения. С 8 февраля в стране вводится концепция «безопасной торговли». Она призвана ужесточить контроль за количеством покупателей в магазинах. У надзорных органов появится возможность приостанавливать работу торговых учреждения при выявлении нарушений.

С начала пандемии зафиксирован максимум по количеству скончавшихся — за январь в мире умерло более 400 тыс. человек, заразившихся коронавирусом. А за весь месяц выявлено 19 млн заболевших.

Алтайская правда

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