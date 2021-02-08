Горняк22: 177 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 177 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 140 пациентов, умерло 14 человек.

На 7 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 657 человек. В медучреждениях лечатся еще 664 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных – 345, подключено к аппаратам ИВЛ – 96. Минздравом края развернуто 3 085 коек, в резерве — 764.

Из вновь зарегистрированных случаев 49 зафиксировано в Барнауле. А также в Рубцовске – 15, Бийске – 14, Алейске – 8, Ребрихинском и Шелаболихинском районах – по 6, в Новоалтайске и Шипуновском районах – по 5 заболевших. В других городах и районах края — по 4 инфицированных и менее.

Среднесуточный охват тестированием составил 192,59 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5043 человека в день.

До 1 марта в Алтайском крае ожидается поставка 85,9 тыс. комплектов вакцины »Гам-Ковид-Вак». Общее количество уже поставленной вакцины составило 22 102 комплекта. На 7 февраля прививается 17 572 (+375) человека.

Алтайская правда