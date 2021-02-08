Горняк22: 177 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Коронавирус

Горняк22: 177 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае

Фев 8, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 177 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 140 пациентов, умерло 14 человек. 

На 7 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 657 человек. В медучреждениях лечатся еще 664 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных – 345, подключено к аппаратам ИВЛ – 96. Минздравом края развернуто 3 085 коек, в резерве — 764. 
Из вновь зарегистрированных случаев 49 зафиксировано в Барнауле.  А также в Рубцовске – 15, Бийске – 14, Алейске – 8, Ребрихинском и Шелаболихинском районах – по 6, в Новоалтайске и Шипуновском районах –  по 5 заболевших. В других городах и районах края — по 4 инфицированных и менее. 

Среднесуточный охват тестированием составил 192,59 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5043 человека в день. 

До 1 марта в Алтайском крае ожидается поставка 85,9 тыс. комплектов вакцины »Гам-Ковид-Вак». Общее количество уже поставленной вакцины составило 22 102 комплекта. На 7 февраля прививается 17 572 (+375) человека.

Алтайская правда

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