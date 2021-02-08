Горняк22: Мясников назвал опасное лекарство из домашней аптечки • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Коронавирус

Горняк22: Мясников назвал опасное лекарство из домашней аптечки

Фев 8, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какую опасность могут представлять «таблеток под язык» для резкого снижения давления.

По словам специалиста, подобные препараты противопоказаны для самостоятельного лечения. Их бесконтрольный прием приводил к инфарктам, инсультам и острой почечной недостаточности, пишут РИА Новости.

«Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы их принимаете, и давление падает. А потом — инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления», — отметил Мясников.

На самом же деле такое состояние наступает из-за резкого снижения давления. Во всем мире «таблетки под язык» запрещается использовать самостоятельно, поэтому врач посоветовал их убрать из домашней аптечки.

Алтайская правда

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