Горняк22: Мясников назвал опасное лекарство из домашней аптечки • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какую опасность могут представлять «таблеток под язык» для резкого снижения давления.

По словам специалиста, подобные препараты противопоказаны для самостоятельного лечения. Их бесконтрольный прием приводил к инфарктам, инсультам и острой почечной недостаточности, пишут РИА Новости.

«Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы их принимаете, и давление падает. А потом — инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления», — отметил Мясников.

На самом же деле такое состояние наступает из-за резкого снижения давления. Во всем мире «таблетки под язык» запрещается использовать самостоятельно, поэтому врач посоветовал их убрать из домашней аптечки.

Алтайская правда