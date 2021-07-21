Горняк22: В Барнауле на автовокзале закрыли пункт вакцинации от коронавируса

С 20 июля прививочный пункт против COVID-19 на барнаульском автовокзале временно перестал работать.

Прививочный комплекс на площади Победы, 12 закрыли из-за низкого спроса среди горожан. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии. Причина закрытия, возможно, кроется в неудобном расположении объекта. О возобновлении его работы не сообщают.

Региональный Минздрав в то же время отмечает, что от ковида привились более 38 тысяч человек только за прошлую неделю. Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период июня.

Напомним, в краевой столице пункты вакцинации от коронавируса работают в торговых центрах «Волна», «Весна» и «Галактика». Режим работы с 10:00 до 19:30 без выходных.

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Барнаул

Алтайская правда