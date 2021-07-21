Горняк22: 269 новых заражений: как растет коронавирус в Алтайском крае

20 июля в Алтайском крае зафиксировано 269 новых случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки в Алтайском крае сутки зафиксировали 269 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 73 пациента, умерло – 20. На утро 20 июля лечатся в инфекционных госпиталях 3305 человек с коронавирусом и 583 человека с похожей на него вирусной пневмонией.

В тяжелом состоянии – 711 больных, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 201.

Минздравом края развернуто 4620 коек, к кислороду имеют подключение 3486, с ИВЛ – 321. В резерве 732 койки.

С бессимптомным течением коронавируса 96 человек проходят амбулаторное наблюдение. Еще 738 пациентов с вирусной пневмонией лечатся в условиях стационара на дому.

За все время в крае коронавирусной инфекцией заболели 59 091 человек. Выздоровели 48 046 человек. Умерло 3 731 человек. Из 59 091 заболевших у 14 655 внебольничная пневмония. 36 206 случаев выявлено у заболевших ОРВИ, 8 230 случаев – у «бессимптомников». Всего в крае на коронавирус обследовано 1693139 человека.

На утро 20 июля вакцинируется 441 340 человек, в том числе: 125 121 человек получили первую прививку; 316 219 человек полностью привиты (получили оба компонента).

Алтайская правда