Горняк22: Жаркая погода вернется в Алтайский край к концу недели

Лето Фото: pixabay.com

Жаркая погода придет в Алтайский край уже 20 июля. Однако в отдельных районах в ближайшие дни ожидаются дожди и ветер

Жаркая летняя погода надвигается на Алтайский край. Так, уже с середины текущей недели в регионе значительно потеплеет. Об этом говорится в прогнозе регионального и федерального Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, уже с 20 июля в крае потеплеет до +24…+29 градусов. Однако местами в районах пройдут дожди с грозами и сильным ветром до 14 м/с.

Со среды, с 21 июля, в крае будет по-настоящему жарко – температура повысится до +30…+31 градуса. А уже на выходных, 24 и 25 июля, в край придет зной до +32 градусов. При этом осадков, по данным Росгидрометцентра, в регионе не предвидится.

В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение в регионе из-за высокой пожароопасности.

В середине июля в регионе господствовала прохладная, ветреная погода. Градус термометра составлял около +20 градусов.

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