Горняк22: Суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве барнаульского участкового

Обвиняемый в убийстве барнаульского участкового Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Сейчас следователи продолжают расследование убийства, выясняют все обстоятельства. В скором времени подозреваемому предъявят обвинение

Суд заключил под стражу 57-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве барнаульского участкового, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Напомним, по версии следствия, 14 июля участковый на служебном автомобиле поехал в поселок Гоньба, чтобы вручить повестку о явке на следственные действия мужчине, который является фигурантом дела о фальсификации доказательств. На следующий день его тело с колотыми ранения нашли в сожженной машине.

Правоохранители задержали ранее судимого мужчину без определенного места жительства. По ходатайству следователя суд заключил его под стражу. Вскоре ему предъявят обвинение.

Ранее сообщалось, что подозреваемый 57-летний Владимир Шедов уже признался в содеянном. Он рецидивист: был судим за два убийства и кражу.

ТОЛК