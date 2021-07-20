Горняк22: На западе Турции женщину из России насмерть сбила машина

ДТП Фото: pixabay.com

Женщина много лет проживала в Турции. По словам представителя российского посольства, с родственниками погибшей уже связались

15 июля в турецком Измире в ДТП на приморском бульваре Мустафы Кемаля погибла 59-летняя гражданка России Светлана Акын, сообщает E1.RU.

Стало известно, что россиянку сбил автомобиль. После удара машина несколько метров проволокла женщину. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу медицинского факультета университета Докуз Эйлюль. Через некоторое время пациентка скончалась от тяжелых травм.

Турецкие подруги женщины рассказали, что в Екатеринбурге у погибшей остались престарелая мама, сестра и племянник. В полиции начали расследование дела.

Светлана Акын переехала в Турцию около 10 лет назад. Ее похоронят в Екатеринбурге. Родственники женщины уже вылетели в Измир.

Ранее «Толк» сообщал, что многодетная россиянка-фотограф погибла во время дайвинга. У погибшей осталось трое детей, в том числе ребенок с ДЦП.

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