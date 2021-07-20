ГОРНЯК22 20.07.2021
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Горняк22: Почти полсотни человек эвакуировали из-за пожара в барнаульской многоэтажки

Горняк22
11 часов Ago

Пожар Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

На кадрах видно, что в квартире, где находился очаг возгорания, полностью выгорели вещи в одной из комнат. Причины ЧП выясняются

В Барнауле 19 июля произошел пожар в одной из квартир многоквартирного жилого дома, расположенного на улице Солнечная поляна, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожарные эвакуировали людей из задымленного дома: 34 человека покинули здание по лестничным маршам, 14 вывели спасатели. Погибших и пострадавших на месте происшествия нет.

Площадь возгорания составила около шести квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в алтайском поселке дотла сгорели заброшенные деревянные постройки.

ТОЛК

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