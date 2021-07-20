Горняк22: Как тепло и душевно поздравить в Курбан-байрам в прозе и стихах
Мечеть. Мусульмане Фото: pexels.com
20 июля мусульмане отмечают Курбан-байрам – праздник жертвоприношения. В этот важный для верующих день «Толк» подготовил подборку поздравлений в Курбан-байрам в прозе и стихах
Поздравления в Курбан-байрам в стихах
В Курбан-байрам вас поздравляю!
Желаю мира и тепла,
Аллах пускай вам помогает,
Душа добром будет полна.
Пускай ваш дом богатым будет,
Живут в нем радость и успех,
Беда обходит стороною,
Звучит счастливый, звонкий смех.
Курбан-байрам – священный праздник!
Всех поздравляем мусульман,
И пусть Аллах подарит счастье,
Приняв священной жертвы дар.
От дома пусть уйдут несчастья,
Пусть на душе будет светло.
Пусть вам сопутствует удача,
И пусть все будет хорошо!
Поздравления в Курбан-байрам 2021 в прозе
В этот особый праздник хочется пожелать мира, добрых и светлых надежд, благополучия в жизни! Пусть близкие люди будут счастливы и здоровы, а в семье всегда царит любовь! Желаем чистых помыслов и хороших поступков!
Пускай в этот священный праздник в ваших душах будет радость, свет и чистота. С праздником Курбан-байрам! Желаю, чтобы Аллах никогда не оставил вас, помогал идти в жизни правильными дорогами, указывал на верные решения и давал мудрости вашим поступкам. Берегите в сердце крепость веры, уважение к старшим и любовь к близким. Пускай благополучными будут ваши дни!
В праздник Курбан-байрам пожелания мира и добра, много радости и счастья! Пусть Всевышний дарует вам силы и успех, волю к свершениям, здоровье, благополучие! Пусть будет достаток и уют в доме! Поздравляем!
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