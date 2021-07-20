Горняк22: Инфляция в Алтайском крае в июне «побила» российские и сибирские показатели

Цены на овощи на Новом рынке Фото: "Толк"

По оценке регулятора, на росте цен больше всего сказывается увеличившийся потребительский спрос и взлетевшие мировые цены

Инфляция в Алтайском крае ускорилась в июне по сравнению с маем на 0,25% и составила 7,68%. Это больше, чем в среднем по России (6,5%) и Сибирскому федеральному округу (6,56%). В феврале инфляция в крае составляла 5,87%, сообщает Банк России. По данным регулятора, причинами стали рост потребительского спроса и издержек у производителей.

Высокий уровень инфляции в СФО показали также Красноярский край, Хакасия и Омская область. Инфляция в Алтайском крае в 2021 году Фото: «Толк»

Продукты

ЦБ регистрирует замедление инфляции на продовольственные товары до 8,57%, хотя она по-прежнему превышает 8%. Среди причин «торможения» – расширение предложений птицефабрик края, из-за чего перестали расти цены на яйца и мясо.

Медленнее, чем год назад, росли цены на яблоки – в прошлом году их запасы закончились рано, а стоимость импортных фруктов на фоне ослабления рубля привела к серьезному росту ценников. Также, отмечает ЦБ, на ситуацию повлияла господдержка производителей муки, это тоже помогло в сдерживании.

Вместе с тем, напомним, в числе самых подорожавших продуктов в регионе – овощи и фрукты. Специалисты объясняют это срывами поставок в госструктуры из-за пандемии в прошлом году, плохим урожаем в 2020-м, трудностями с ввозом импортной продукции.

Не обещают они значительного «разворота» в сторону удешевления и в этом году. В начале лета в Алтайском крае был дефицит осадков, а у некоторых хозяйств посевы попали под град.

«У некоторых фермеров стихия «выкосила» по 30-50 гектаров посевов картофеля и других овощей», – рассказывал «Толку» директор алтайской сельхозкомпании «Союзагро» Алексей Болотин.

Непродовольственные товары

Прирост цен на товары и услуги в Алтайском крае в 2021 году Фото: «Толк»

Прирост цен на эту категорию товаров в июне, напротив, еще больше ускорился – до 9,84%. Подорожали металлочерепица, древесно-стружечные плиты, обрезные доски, легковые автомобили, другие товары. Регулятор объясняет это возросшим спросом, опережавшим предложение.

Такая потребительская активность позволила производителям включать в цены затраты, которые увеличились под влиянием роста мировых цен на металлы, древесину, комплектующие.

Напомним, предприниматели, чья работа напрямую связана с металлоизделиями, уже не первый месяц «бьют во все колокола», заявляя о галопирующем росте цен на металл. Скачок цен произошел в разы. Например, застройщики рассказали «Толку», что за последние полгода металл, стекло и древесина выросли в цене в два раза, кованая сталь – в три. Все это грозит неминуемым подорожанием и без «малоподъемного» квадратного метра жилья.

Из-за этого же могут «встать» все социальные стройки – школ, детсадов, поликлиник. Сметы, заложенные при формировании конкурсной документации, стали просто неактуальны.

Даже сделать ремонт в доме или квартире стало крайне накладно. Жители региона отмечают постоянную смену ценников в магазинах, торгующих стройматериалами.

Услуги

Ускорение инфляции в сфере оказания услуг в ЦБ связывают с тем, что из-за ограничений на отдых за рубежом и действия программы туристического кешбэка на путешествия внутри страны усилился поток отдыхающих на Алтае. Повышенный спрос привел к росту цен на перелет и проживание.

На качестве сервиса, однако, это почти не сказалось, на что неоднократно жаловались туристы, приезжавшие на Алтай. Высокий уровень сохраняют только в местах отдыха премиум-класса.

Что может подорожать в ближайшее время

Недавно СМИ предупреждали о том, что в стране может подорожать соль из-за дефицита вагонов ля ее вывоза. А ранее хлебопеки, сообщал «Коммерсант», заявили, что с августа поднимут цену на продукцию на 7-12%. По данным производителей, маргарин подорожал на 38%, упаковочный материал — на 40%. Повысились цены также на подсолнечное масло и сахар.

Также в зоне риска канцелярские товары, которые в преддверии учебного года могут подорожать на 10-30%. Это связано с повышением стоимости полимеров и целлюлозы. Например, полиэтилен подорожал в 1,5 раза. Спрос на полимеры вызвала пандемия – они нужны для производства масок, упаковки, одноразовой посуды. На фоне эпидемии также выросло потребление туалетной бумаги, салфеток и других бумажных товаров.

Добавим, что при принятии федерального и регионального бюджетов на 2021 год власти закладывали годовой уровень инфляции – 3,7%. Затем минэкономразвития повысило ожидания до 4,3%, а 9 июля «Интерфакс» сообщал, что этот показатель увеличен до 5%. Однако в 2022 году ведомство по-прежнему рассчитывает выйти на ранее утвержденный показатель в 4%.

В целом ускоренный инфляция в России растет уже 15 месяцев, пишет The Bell. И пик еще не достигнут, предупредили в ЦБ. Июльский опрос аналитиков, проведенный регулятором, показал прогноз итоговой инфляции по 2021 году в 5,6%. В последний раз показатель был выше в 2015 году.

Рост цен – общемировой тренд. В США, где высокая инфляция, скорее, исключение, сейчас динамика цен почти как в России. В июне инфляция оставила 5,4%, это максимум с кризисного 2008 года.

ТОЛК