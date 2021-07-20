Горняк22: Когда Международный день шахмат и почему он такой важный

Шахматы

Шахматы – это и спорт, и игра. По мнению ООН, эти два занятия на протяжении всей истории помогали человечеству пережить кризисные времена. В пандемию интерес к шахматам вырос вдвое

Во всем мире Международный день шахмат (International Chess Day) отмечают 20 июля.

Праздник создан по инициативе ФИДЕ (World Chess Federation, FIDE) – Международной шахматной федерации. В ее полномочия входят шахматные правила и проведение соревнований. Организация была основана 20 июля 1924 года, отсюда и дата праздника, уточняет «Календарь событий».

«Шахматы – это одна из древнейших интеллектуальных и культурных игр, сочетающая в себе спорт, научное мышление и элементы искусства», – заявляет ООН.

Кроме того, считается, что шахматы поощряют «справедливость, инклюзивность и взаимное уважение».

Благодаря интернету, в шахматы сегодня можно сыграть онлайн с людьми со всей планеты. По информации ФИДЕ, шахматы как вид спорта признаны в 107 странах мира, пишет «РИА Новости».

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